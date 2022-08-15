Бурятия первой из российских регионов вернула масочный режим

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Власти Бурятии решили ввести масочный режим на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елену Кузьмину.

Соответствующее решение, рассказала она, было принято 15 августа на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ношение масок в Бурятии вновь становится обязательным в медицинских организациях, социальных учреждениях, аптеках, при посещении общественных мест, связанных со скоплением людей, а также в транспорте.

Бурятия — первый регион России, объявивший о возвращении масочного режима, который субъекты РФ ранее отменили из-за снижения числа новых случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшую неделю в Бурятии было выявлено 1210 случаев коронавирусной инфекции. Этот показатель в республике растет уже некоторое время, как и в целом по России.

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