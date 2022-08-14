В Вашингтоне вооруженный мужчина врезался на машине в ограду Капитолия, несколько раз выстрелил в воздух и покончил с собой

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Департамент полиции Вашингтона начал расследование после того, как мужчина, личность которого не раскрывается, несколько раз выстрелил в воздух возле здания конгресса США, а затем совершил самоубийство.

Как сообщила полиция Капитолия, около 4:00 по местному времени (11:00 мск) мужчина врезался на автомобиле в ограждение на перекрестке рядом с конгрессом. Выйдя из горящей машины, он несколько раз выстрелил в воздух. Когда к нему начали приближаться офицеры полиции, он покончил с собой.

«Не похоже, что мужчина выбрал в качестве мишени членов конгресса, которые сейчас на каникулах, и не похоже, что полицейские применили оружие», — сообщили в полиции. Там отметили, что, кроме водителя автомобиля, никто не пострадал. Мотивы мужчины неизвестны.