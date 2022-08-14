В Старом городе Иерусалима преступник открыл стрельбу по автобусу, ранив восемь человек. Нападавший сдался полиции

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В ночь на 14 августа вооруженный преступник обстрелял автобус в Старом городе Иерусалима возле Стены Плача. Ранения получили восемь человек, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Среди пострадавших — беременная 30-летняя женщина и 60-летний мужчина, которые находятся в критическом состоянии. Как сообщает Jerusalem Post, женщина родила с помощью кесарева сечения, ребенок находится в тяжелом состоянии. Посольство США в Иерусалиме сообщило, что среди пострадавших есть граждане США; по данным СМИ, это семья хасидов из штата Нью-Йорк.

Нападавший — 26-летний житель Восточного Иерусалима Амир Сидави — сдался полиции. После многочасовой операции по поиску преступника полиция заявила, что подозреваемый сдался вместе с пистолетом, из которого предположительно велась стрельба, сообщает Times of Israel. По данным СМИ, подозреваемый на такси доехал до полицейского участка, где сдался. Вместе с ним задержали троих родственников мужчины, в том числе его мать.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что «любой, кто пытается навредить нам, заплатит цену за вред, причиненный мирным жителям». Представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум приветствовал нападение в Иерусалиме, назвав его «естественным ответом на оккупацию».

Нападение произошло почти через неделю после того, как 7 августа Израиль завершил операцию «Рассвет», во время которой обстрелял сектор Газа. В ходе операции, по заявлению израильских властей, погибли лидеры группировки «Исламский джихад». Как отмечает Jerusalem Post, эта группировка грозила напасть на Израиль из-за задержания своего соратника.