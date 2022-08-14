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По последним данным, по меньшей мере 41 человек погиб при пожаре в коптской церкви в , сообщает Reuters. По данным двух источников агентства, большинство погибших — дети.

Tarek Wajeh / dpa / Scanpix / LETA

Во время утреннего богослужения в церкви собралось около пяти тысяч человек. Из-за короткого замыкания в электросети в здании начался пожар, заблокировавший вход в церковь. По словам очевидцев, возникла давка. Люди, находившиеся на третьем и четвертом этажах церкви, начали спускаться вниз и «стали падать друг на друга», сказал Reuters один из прихожан.

Эксперты МВД установили, что пожар начался из-за неисправности электропроводки, питавшей кондиционер на втором этаже.

В Египте проживает около девяти миллионов христиан, преимущественно копты — потомки доарабского населения страны. Копты неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков.