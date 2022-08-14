Умер Дмитрий Врубель

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Художник Дмитрий Врубель умер 14 августа в Берлине в возрасте 62 лет. О его смерти сообщили журналистка Ксения Ларина и литературовед Глеб Морев.

Художник Дмитрий Врубель во время реставрации граффити «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» в Берлине. 22 июня 2009 года Sean Gallup / Getty Images

Последние два месяца художник болел ковидом. В конце июня его госпитализировали. Врачи установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, а также ввели его в искусственную кому. Жена художника Виктория Тимофеева говорила 9 августа, что Врубель уже четыре недели находится в критическом состоянии. По ее словам, он был подключен к различным аппаратам жизнедеятельности, в том числе к аппарату .

Дмитрий Врубель родился в Москве в 1960 году. В возрасте 15 лет создал свою картину «Суд Пилата». В 1979 году поступил в МГПИ на художественно-графический факультет. В разное время учился у художников Михаила Эпштейна, Андрея Панченко и Владимира Овчинникова. С 1990 года жил в Берлине и Москве.

Самая известная работа Дмитрия Врубеля — граффити «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви», или «Братский поцелуй», созданное в 1990 году на фрагменте Берлинской стены. На нем генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев целует руководителя ГДР Эриха Хонеккера. В 2009 году граффити смыли с фрагмента Берлинской стены, после чего Врубель воссоздал свою работу.