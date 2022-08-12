В США напали на Салмана Рушди

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Мужчина, личность которого пока не установлена, напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк, сообщает Associated Press.

Журналист агентства сообщил, что мужчина прорвался на сцену образовательного центра Chautauqua Institution и несколько раз ударил Рушди кулаками или ножом. Писатель упал на пол, нападавшего задержали. Очевидцы сообщили, что после того, как Рушди оказали помощь, он ушел со сцены.

В 1988 году вышла книга Салмана Рушди «Сатанинские стихи», которая вызвала протесты в мусульманских странах, где ее посчитали богохульной. В Иране запретили книгу, а в 1989 году лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к смерти писателя.

За убийство Рушди в Иране назначили вознаграждение, которое в 2012 году увеличили с 2,8 до 3,3 миллиона долларов. Сам Рушди говорил, что «нет никаких доказательств», что люди заинтересованы в таком вознаграждении. В 2012 году Рушди опубликовал рассказ о своей жизни после спора о «Сатанинских стихах» под названием «Джозеф Антон: мемуары».