В Черногории преступник убил свою семью и открыл стрельбу по прохожим. Погибли больше 10 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Черногории в городе Цетине вооруженный мужчина убил 11 человек, еще шестеро, в том числе полицейский, получили ранения, сообщает Радио и телевидение Черногории, ссылаясь на заявление полиции.

Черногорское издание Vijesti пишет, что, по предварительным сведениям, стрельба началась из-за семейного конфликта. Как сообщает сербское издание Kurir, по неподтвержденной информации, сперва 34-летний Вучко Борилович убил членов своей семьи, а затем начал стрелять по прохожим возле своего дома. По данным издания, среди погибших есть дети.

По заявлению полиции, нападавший стрелял по мирным жителям и полицейским, прежде чем его застрелили. Kurir пишет, что якобы нападавшего застрелили, когда он помешал карете скорой помощи подъехать к раненым.