Умер поэт-песенник Герман Витке — автор хитов «Делай как я» и «Ля-ля-фа»
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Поэт-песенник Герман Витке умер в Москве на 54-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его бывшая супруга Ирина Дюкова.
По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Герман Витке получил известность в начале 1990-х годов, сотрудничая с Богданом Титомиром, Анжеликой Варум, Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Кристиной Орбакайте, Валерием Леонтьевым, группами «Рондо», «А-Студио» и другими поп-исполнителями.
Среди самых известных хитов, соавтором которых выступил Витке — «Делай как я», «Ля-ля-фа», «Два бездонных океана глаз». Витке также принадлежит идея названия группы «Иванушки International».