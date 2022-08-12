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Поэт-песенник Герман Витке умер в Москве на 54-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его бывшая супруга Ирина Дюкова.

Архив Германа Витке

По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Герман Витке получил известность в начале 1990-х годов, сотрудничая с Богданом Титомиром, Анжеликой Варум, Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Кристиной Орбакайте, Валерием Леонтьевым, группами «Рондо», «А-Студио» и другими поп-исполнителями.

Среди самых известных хитов, соавтором которых выступил Витке — «Делай как я», «Ля-ля-фа», «Два бездонных океана глаз». Витке также принадлежит идея названия группы «Иванушки International».