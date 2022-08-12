Производитель кофе Tchibo избавился от российского бизнеса

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Немецкая компания Tchibo GmbH, являющаяся четвертым производителем кофе в мире, вышла из российского бизнеса, пишет «Коммерсант».

Согласно данным ЕГРЮЛ, в июле Tchibo перестал владеть ООО «Чибо СНГ», теперь новым собственником значится ООО «МВК» гендиректора этой компании Михаила Ковалевского.

По сведениям источника издания, до конца 2022 года у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff, после этого компания должна начать поставки кофе под новым брендом. Одним из вариантов названия рассматривается марка Gold, добавил собеседник газеты.

Компания Tchibo GmbH, принадлежащая семье немецких предпринимателей Герц, называет себя крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот компании в 2020 году составил 3,13 миллиарда евро.

«Чибо СНГ» выпускала кофе по контракту на фабрике «Гранд-НН» в Нижегородской области и импортировала часть продукции с иностранных площадок Tchibo GmbH. Согласно отчетности, более 70% бизнеса в 2020 году обеспечила продажа продукции местного производства. В 2021 году выручка «Чибо СНГ» выросла до 3,18 миллиарда рублей. В натуральном выражении бренд Tchibo занимает около 2,6% российского рынка кофе, пишет «Коммерсант».

По оценке Йельского университета, после начала российского вторжения в Украину уже более тысячи иностранных компаний объявили, что уйдут из России или ограничат деятельность в стране.