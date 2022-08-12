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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью газете Iltalehti, что Эстония и Финляндия договорились объединить свою береговую оборону после того, как Финляндия станет членом НАТО.

«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал Певкур (перевод по «Интерфаксу»). По его словам, дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финского залива.

Министр отметил, что стороны договорились об этом 11 августа, когда Певкур встречался в Хельсинки с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном.

Финляндия, как и соседняя Швеция, подали заявки на вступление в НАТО вскоре после российского вторжения в Украину. Обе страны смогут войти в НАТО после того, как это одобрят все члены альянса. Соответствующие документы по состоянию на 4 августа ратифицировали 23 страны из 30.

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