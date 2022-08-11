В России с января по июнь выдали почти 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это максимум за последние три года
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С января по июнь 2022 года в России было оформлено почти 2,5 миллиона заграничных паспортов — это максимум за последние три года, пишет РБК со ссылкой на сведения МВД о миграционной ситуации в РФ.
Больше всего загранпаспортов было оформлено в марте. Тогда документы получили 553 тысячи человек, что на 36% больше, чем в феврале. В последующие месяцы число выданных загранпаспортов несколько снизилось: в апреле их было около 470 тысяч, в мае — менее 400 тысяч, в июне — 446 тысяч.
Демограф Алексей Ракша объяснил возросшее число оформленных загранпаспортов в начале года «отложенным спросом на заграничные поездки», вызванным постепенной отменой ковидных ограничений. Но последовавший за этим мартовский скачок, считает демограф, связан с началом войны в Украине.
В январе-июне 2019 года россияне получили 2,3 миллиона загранпаспортов, что примерно на 200 тысяч документов меньше по сравнению с нынешним годом. В целом цифры 2022 года сопоставимы со статистикой по выдаче 2018 и 2017 годов: тогда МВД оформило почти 2,6 миллиона и 2 миллиона загранпаспортов соответственно. За первые полгода 2016 года было выдано значительно меньше — почти 1,2 миллиона документов.