В России с января по июнь выдали почти 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это максимум за последние три года

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С января по июнь 2022 года в России было оформлено почти 2,5 миллиона заграничных паспортов — это максимум за последние три года, пишет РБК со ссылкой на сведения МВД о миграционной ситуации в РФ.

Больше всего загранпаспортов было оформлено в марте. Тогда документы получили 553 тысячи человек, что на 36% больше, чем в феврале. В последующие месяцы число выданных загранпаспортов несколько снизилось: в апреле их было около 470 тысяч, в мае — менее 400 тысяч, в июне — 446 тысяч.

Демограф Алексей Ракша объяснил возросшее число оформленных загранпаспортов в начале года «отложенным спросом на заграничные поездки», вызванным постепенной отменой ковидных ограничений. Но последовавший за этим мартовский скачок, считает демограф, связан с началом войны в Украине.

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