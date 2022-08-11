Перейти к материалам

В России с января по июнь выдали почти 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это максимум за последние три года

Источник: РБК

С января по июнь 2022 года в России было оформлено почти 2,5 миллиона заграничных паспортов — это максимум за последние три года, пишет РБК со ссылкой на сведения МВД о миграционной ситуации в РФ.

Больше всего загранпаспортов было оформлено в марте. Тогда документы получили 553 тысячи человек, что на 36% больше, чем в феврале. В последующие месяцы число выданных загранпаспортов несколько снизилось: в апреле их было около 470 тысяч, в мае — менее 400 тысяч, в июне — 446 тысяч.

Демограф Алексей Ракша объяснил возросшее число оформленных загранпаспортов в начале года «отложенным спросом на заграничные поездки», вызванным постепенной отменой ковидных ограничений. Но последовавший за этим мартовский скачок, считает демограф, связан с началом войны в Украине.

В январе-июне 2019 года россияне получили 2,3 миллиона загранпаспортов, что примерно на 200 тысяч документов меньше по сравнению с нынешним годом. В целом цифры 2022 года сопоставимы со статистикой по выдаче 2018 и 2017 годов: тогда МВД оформило почти 2,6 миллиона и 2 миллиона загранпаспортов соответственно. За первые полгода 2016 года было выдано значительно меньше — почти 1,2 миллиона документов.

РБК
Сколько человек могли покинуть Россию после начала войны

Чем нынешняя волна эмиграции отличается от других? Представители каких профессий уехали? Собираются ли мигранты вернуться? Социолог Маргарита Завадская — об итогах опроса эмигрантов

Сколько человек могли покинуть Россию после начала войны

Чем нынешняя волна эмиграции отличается от других? Представители каких профессий уехали? Собираются ли мигранты вернуться? Социолог Маргарита Завадская — об итогах опроса эмигрантов