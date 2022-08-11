Мосгоризбирком выложил в открытый доступ личные данные кандидатов: паспорта, адреса квартир, суммы на банковских счетах
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Московская избирательная комиссия опубликовала на своем сайте персональные данные кандидатов в муниципальные депутаты в одном из районов на юге Москвы. Первым внимание на это обратило ИА «Закон». «Медуза» подтвердила подлинность документа и не станет его публиковать.
В открытом доступе оказались паспортные данные кандидатов, номера ИНН и СНИЛС, а также подробные сведения об их имуществе — адреса недвижимости и номера банковских счетов с указанием сумм, хранящихся на них.
Эти данные попали в документ, содержащий сведения о доходах и имуществе кандидатов. Обычно избирательные комиссии публикуют такую информацию в урезанном виде, например, вместо полного адреса объекта недвижимости указывают только регион, а вместо номеров банковских счетов — только названия банков.
Публиковал ли Мосгоризбирком персональные данные кандидатов в других районах Москвы, пока неизвестно.
С 9 по 11 сентября в 125 из 146 районов Москвы пройдут выборы муниципальных депутатов. Избиркомы зарегистрировали 6259 кандидатов, из них 2390 — самовыдвиженцы.