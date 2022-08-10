Суд в Москве приговорил бывшего министра самопровозглашенной ДНР к трем с половиной годам колонии за мошенничество

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Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева, известного как «Ташкент». Об этом сообщает «Коммерсант».

Тимофеев был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как установил суд, вместе с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским Тимофеев обещал за пять миллионов долларов поспособствовать прекращению уголовного преследования бизнесмена. Сосновский в апреле получил условный срок.

Обвинение запрашивало для Тимофеева четыре года лишения свободы — минимальный срок с учетом вменяемой статьи. Однако суд назначил приговор ниже минимально возможного предела с учетом того, что фигурант является ветераном боевых действий, имеет звание «Героя ДНР» и ранения.

Тимофеев занимал должность министра доходов и сборов ДНР с 2014 по 2018 год. Затем он два года был и. о. заместителя премьера правительства самопровозглашенной республики.

Тимофеев считался ближайшим соратником первого главы ДНР Александра Захарченко. Он получил тяжелые ранения при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке, в результате которого Захарченко погиб.