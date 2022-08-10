Samsung представил обновленные «раскладушки» Flip 4 и Fold 4. В них мало что изменилось по сравнению с предшественниками: ни цена, ни наличие буквы Z в названии

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Южнокорейская компания Samsung представила новые модели смартфонов, умных часов и наушников на презентации Galaxy Unpacked Event, пишет The Verge.

На мероприятии были представлены флагманские смартфоны-«раскладушки» Galaxy Z Flip 4 (батарея большего размера, модернизированная камера и более прочный основной, сгибающийся дисплей) и Galaxy Z Fold 4 (тоже более прочный экран и обновленная камера; устройство также стало на несколько грамм легче и на долю миллиметра тоньше). Цена на смартфоны не изменилась по сравнению с предыдущими моделями: Flip 4 стоит от 999 долларов, Fold 4 — от 1799 долларов.

Также Samsung представила наушники Galaxy Buds 2 Pro. Они на 15% меньше предыдущей модели, поддерживают воспроизведение 24-битного аудио, оснащены новой системой шумоподавления. Цена от 229 долларов.

Кроме того, на презентации показали умные часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Новые модели имеют датчики температуры тела. У них аккумулятор большей емкости, чем у Galaxy Watch 4, и они быстрее заряжаются. Цена Watch 5 начинается от 279 долларов, Watch 5 Pro — от 449 долларов.

На официальном сайте Samsung в России на данный момент нет информации о новых устройствах. В интернет-магазине они не продаются. После начала войны компания заявила, что остановит поставки своей продукции в РФ.

Буква Z стала официальным символом вторжения России в Украину. После вторжения Samsung убрала этот символ из названий своих телефонов в Литве, Латвии, Эстонии и Украине.

Перед презентацией Galaxy Unpacked Event неофициально сообщалось, что Samsung может официально отказаться от буквы Z в названиях своих новых моделей смартфонов, назвав их просто Galaxy Fold 4 и Galaxy Flip 4.