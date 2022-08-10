На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову завели дело о «фейках» об армии. К ней домой пришли с обыском

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Силовики пришли с обыском к бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой. Об этом сообщает со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

По словам Захватова, обыск проходит в связи с уголовным делом, возбужденным по статье о «фейках» о действиях российской армии (статья 207.3 УК РФ).

Силовики, уточнил Захватов, вломились в дом Овсянниковой, не дожидаясь адвоката. Дело, по его словам, возбудило Главное управление СК России.

Овсянникову в конце июля и в начале августа штрафовали по статье о «дискредитации» российской армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где рассматривался вопрос об аресте муниципального депутата . Во второй — антивоенный пост в .

Читайте также

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны

Читайте также

«Все без исключения понимают, что врут» «Медуза» рассказывает историю Марины Овсянниковой, вышедшей с антивоенным плакатом в эфир Первого канала. Бонус: что на канале происходит из-за войны