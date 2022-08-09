Умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, исполнившая главную роль в фильме «Бриолин»

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В США умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон.

Ньютон-Джон было 73 года. Она умерла в своем поместье в Калифорнии в окружении семьи и друзей, сообщил ее муж Джон Истерлинг.

Истерлинг не назвал причин смерти супруги, но напомнил, что она 30 лет боролась с раком.

Оливия Ньютон-Джон известна как исполнительница главной роли в культовом фильме «Бриолин», вышедшем в 1978 году. В общей сложности она сыграла около полутора десятков ролей в фильмах.

Mark Remington

Как певица Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов, пять из которых возглавляли американский чарт. Общий тираж ее проданных записей оценивается в 100 миллионов, что делает ее одной из наиболее коммерчески успешных певиц всех времен.