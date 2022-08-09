Умер дизайнер Иссей Мияке

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Японский дизайнер Иссей Мияке умер в возрасте 84 лет, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным японских СМИ, Мияке скончался 5 августа, однако известно о его смерти стало лишь спустя несколько дней. У дизайнера была диагностирована гепатоцеллюлярная карцинома — злокачественная опухоль печени, которая и стала причиной смерти.

Как пишет издание The Business of Fashion, согласно оставленному Мияке завещанию не будет ни публичных похорон, ни прощальной церемонии.

Иссей Мияке на показе коллекции весна-лето в октябре 1991 года в Париже Pierre Guillaud / AFP / Scanpix / LETA

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме и в детстве пережил ядерную бомбардировку. Он учился в токийском Университете искусств Тама, а затем работал в Париже и Нью-Йорке. Вернувшись в Токио, Мияке основал студию дизайна, которая впоследствии стала всемирно известным модным домом Issey Miyake.

Одежда, которую создавал Мияке, отличалась одновременно концептуальностью и функциональностью. В работе дизайнер использовал высокотехнологичные ткани и текстиль, созданный по возрожденным историческим технологиям. Мияке разработал концепцию «Одного куска ткани», которая предполагает максимально простой крой и индивидуальный для каждого клиента способ драпировки.

В конце 1980-х Мияке изобрел особую технику плиссировки ткани. После термической обработки материал навсегда сохранял текстуру и форму. До Мияке вещи из плиссированной ткани долгое время не появлялись в коллекциях высокой моды. За это дизайнер был награжден французским Орденом Почетного легиона, а также получил степень доктора в лондонском Королевском колледже искусств.

Иссей Мияке также известен как автор черной водолазки Стива Джобса — одной из ключевых деталей образа основателя Apple в течение многих лет.

Помимо одежды под брендом Issey Miyake выпускается парфюмерия, включая появившийся в начале 1990-х LʼEau dʼIssey — один из самых популярных ароматов десятилетия.

В 2007 году Мияке покинул пост главы своего модного дома, но продолжал следить за общим направлением его работы.