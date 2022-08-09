Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе

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Американская теннисистка Серена Уильямс планирует завершить карьеру в теннисе. Об этом говорится в эссе Уильмс, опубликованном в свежем номере журнала Vogue.

Мне никогда не нравилось слово «пенсия». Оно не кажется мне современным. <…> Возможно, лучшее слово для описания того, что я собираюсь сделать, это «эволюция». Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше.

Уильямс отметила, что решение завершить спортивную карьеру стало для нее болезненным и что перед уходом из профессионального тенниса она примет участие в турнире U.S. Open в Нью-Йорке, который пройдет в начале сентября.

Серене Уильямс 40 лет. За свою карьеру бывшая первая ракетка мира 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема» (по числу побед в них она уступает лишь австралийской теннисистке Маргарет Корт, у которой 24 победы) и 73 раза — турниры WTA. Также она четырехкратная обладательница золота Олимпиады.