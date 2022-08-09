Россиян перестали пускать в Венсенский замок во Франции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти Франции ограничили доступ в Венсенский замок для россиян, сообщает Agence France-Presse.

Как отмечает агентство, в замке находится штаб-квартира исторической службы обороны Франции, управляющей военными архивами — поэтому замок находится в совместном ведении министерства культуры и министерства обороны.

В военном ведомстве пояснили, что россиянам из-за вторжения в Украину ограничен доступ в «военные помещения», подведомственные Минобороны.

AFP пишет, что в конце июля в посещении замка было отказано двум россиянкам. По их словам, охрана попросила их показать паспорта, а затем сообщила, что они не могут пройти. В ответ на вопрос о причинах охранник сказал: «Потому что вы русские».

Венсенский замок был построен в XIV—XVI веках. Первоначально там находилась резиденция королей, а затем — тюрьма, в которой содержались известные узники, такие как маркиз де Сад, Дени Дидро, Мата Хари.