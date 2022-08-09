Минцифры предложило собирать биометрические данные граждан без их согласия

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Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в «Единую биометрическую систему» (ЕБС) из различных источников, пишет «Коммерсант».

Соответствующие поправки к проекту приказа Минцифры, определяющего порядок сбора и хранения биометрических данных в ЕБС, были отправлены в Аналитический центр при правительстве 2 августа.

В пояснительной записке, с которой ознакомился «Коммерсант», Минцифры ссылается на то, что размещение биометрии без согласия уже закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля.

В Минцифры полагают, что изменение правил сбора укрепит защищенность данных. В свою очередь главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности «ЭБР» Кирилл Ляхманов отметил, что отказ от получения согласия гражданина на сбор и актуализацию биометрии может привести к тому, что данные будет собираться непрерывно из любых возможных источников, например, с камер наблюдения в метро, МФЦ и других местах.

Хранение такого объема данных о человеке в единой системе, считает он, делает последствия утечки катастрофическими.

Единая биометрическая система была запущена в июле 2018 года по инициативе Центробанка и Минцифры. Ее оператором является «Ростелеком». На начало 2022 года в ЕБС было собрано 236,4 тысячи образцов биометрических данных. Минцифры в 2021 году, напоминает «Коммерсант», объявляло о планах ускорить сбор биометрических данных россиян в систему, рассчитывая увеличить число образцов до 70 миллионов.

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