Минобороны Великобритании: российские войска за месяц продвинулись в Донбассе максимум на 10 километров
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Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине подводит итоги 30 дней боев в Донбассе.
По оценке британских военных, российские войска продвинулись за месяц максимум на 10 километров — это произошло на Бахмутском направлении. На остальных участках фронта продвижение российских подразделений не превысило за этот период трех километров, что, вероятно, значительно меньше намеченного.
Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла накопить боеспособную пехоту, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед.
При этом Минобороны Великобритании отмечает, что российские войска последние несколько дней сосредоточили усилия, в основном, на укреплении обороны на юге Украины, но, несмотря на это, продолжали атаковать украинские позиции в Донецкой области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритании в этом конфликте поддерживает Украину.