Минобороны Великобритании: российские войска за месяц продвинулись в Донбассе максимум на 10 километров

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине подводит итоги 30 дней боев в Донбассе.

По оценке британских военных, российские войска продвинулись за месяц максимум на 10 километров — это произошло на Бахмутском направлении. На остальных участках фронта продвижение российских подразделений не превысило за этот период трех километров, что, вероятно, значительно меньше намеченного.

Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла накопить боеспособную пехоту, чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед.

При этом Минобороны Великобритании отмечает, что российские войска последние несколько дней сосредоточили усилия, в основном, на укреплении обороны на юге Украины, но, несмотря на это, продолжали атаковать украинские позиции в Донецкой области.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритании в этом конфликте поддерживает Украину.

Смотрите также

Карта войны в Украине — теперь с рассказом о боях последних дней. Посмотрите, что происходит на фронте Карта боев обновлена 19:30 мск 8 августа (но данные мы показываем с задержкой)

Смотрите также

Карта войны в Украине — теперь с рассказом о боях последних дней. Посмотрите, что происходит на фронте Карта боев обновлена 19:30 мск 8 августа (но данные мы показываем с задержкой)