Израиль и «Исламский джихад» объявили о прекращении огня

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Израиль и палестинская группировка «Исламский джихад» объявили о взаимном прекращении огня.

Режим перемирия вступил в силу в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) 7 августа.

Через восемь минут после того, как перемирие вступило в силу, из сектора Газа по южной части Израиля вновь были запущены ракеты, сообщает The Jerusalem Post. После этого обстрелы все же прекратились, ночь прошла без каких-либо активных действий обеих сторон.

Генеральный секретарь «Исламского джихада» Зияд аль-Нахале заявил, что условием перемирия было освобождение из израильских тюрем двух членов группировки. Он заявил, что обстрелы продолжатся, если Израиль в ближайшее время не выполнит свою часть сделки.

Израиль с 5 августа проводил в Газе операцию «Рассвет», целью которой было убийство лидеров «Исламского джихада». В общей сложности в результате израильских ударов по сектору погиб 41 человек, более 300 получили ранения. По данным властей Израиля, среди погибших — 15 террористов, в том числе высокопоставленные боевики.

Боевики «Исламского джихада» за три дня выпустили по Израилю около тысячи ракет. Большую их часть перехватила система «Железный купол»; никто из жителей Израиля не погиб.