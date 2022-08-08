Бывшего министра обороны Украины заподозрили в госизмене из-за соглашений о размещении российского флота в Крыму

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило бывшего министра обороны Михаила Ежеля в госизмене из-за так называемых Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Как заявило ведомство, в 2010 году Ежель согласовал проекты соглашений, не посетив заседание кабинета министров, на котором они обсуждались, и без проведения обязательной правовой экспертизы проектов на соответствие Конституции и законам Украины».

Таким образом, заявили в ГБР, Ежель создал условия «для аннексии Крыма» в 2014 году. Бывшему министру объявлено о подозрении в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Харьковские соглашения были подписано в апреле 2010 года президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Они продлили пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. Взамен Украина получила скидку на российский газ.

Михаил Ежель был министром обороны Украины в 2010-2012 годах. Позднее против него было возбуждено несколько уголовных дел. Ежель, который работал послом Украины в Минске в 2013-2015 годах, не позднее 2017 года получил статус беженца в Беларуси.