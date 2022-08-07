В Москве во время дождя 13 рабочих провалились в канализационный люк. Троих человек унесло водой в сторону Москвы-реки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По меньшей мере 13 человек провалились в канализационный колодец в Москве, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Московские спасатели ищут троих рабочих, которые не смогли выбраться из канализационной шахты, в которой поднялся уровень воды, сообщила прокуратура Москвы.

По предварительным данным прокуратуры, рабочие проводили очистные работы в канализационном коллекторе на Краснодарской улице в Люблино. Когда бригада чистила водосток, пишет Mash, начался дождь и уровень воды поднялся. Readovka утверждает, что в колодце из-за сильного давления обрушилась стена.

По данным мэрии Москвы, пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли спасатели. Одного человека, по информации СМИ, без сознания передали медработникам.

Троих рабочих, как пишет Mash, водой унесло в сторону Москвы-реки. Сейчас спасатели в гидрокостюмах обследуют трубы в поисках людей. На поиски также направили катер, чтобы проверить реку.

Из-за спасательной операции движение по Краснодарской улице перекрыли.

Уточнение. Добавлены новые данные об общем количестве рабочих.