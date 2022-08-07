Reuters: Египет предложил объявить перемирие в секторе Газа с вечера 7 августа. Израиль согласился

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Посредники из Египта предложили объявить перемирие в секторе Газа с вечера 7 августа, сообщает Reuters, ссылаясь на источник в органах безопасности Египта. О том, что Израиль проводит такие переговоры, также сообщила газета The Jurasalem Post, ссылаясь на дипломатические источники.

По данным собеседника Reuters, Израиль согласился на условия, предложенные Египтом. Египетские посредники ожидают ответа палестинской стороны. Палестинский чиновник, знакомый с действиями Египта, заявил, что прекращение огня вступит в силу в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). По другим данным, перемирие объявят с 22:00.

Власти Израиля или боевики группировки «Палестинский исламский джихад» официально это не комментировали. Представители «Исламского джихада» в этот день нанесли несколько ракетных ударов в направлении Израиля.

Обновление. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил 7 августа, что все цели операции «Рассвет» в секторе Газа достигнуты и нет смысла ее продолжать.

5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Рассвет», в ходе которой нанесла несколько ударов по объектам в секторе Газа. Израиль утверждает, что в результате атак погибли двое командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и Халед Мансур. Группировка «Исламский джихад» за три дня выпустила в сторону населенных пунктов Израиля, в том числе Тель-Авива и Иерусалима, более 580 ракет.

За три дня в секторе Газа погибли около 30 палестинцев, по крайней мере треть из них — мирные жители. С израильской стороны никто не погиб благодаря действию противоракетной системы «Железный купол», которая, по данным израильских военных, сбивает ракеты с вероятностью 97%.

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