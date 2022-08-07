Депутат от ЛДПР Алексей Журавлев в эфире «России 1» пригрозил журналисту Bild в Украине: «Мы придем и всех вас убьем»

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Председатель партии «Родина», депутат Госдумы от фракции ЛДПР , выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», пригрозил убить военного корреспондента немецкого Bild в Украине Бьёрна Штритцеля. Выдержки из эфира опубликовали российские и украинские СМИ.

Так Журавлев прокомментировал сюжет Bild, показанный в эфире российского телеканала. В нем, в частности, говорилось, что ведущий «60 минут» Евгений Попов неоднократно называл Штритцеля «нациком».

После выхода сюжета Журавлев заявил: «Я хочу этому нацику — а мне наплевать — сказать, что мы все придем и всех вас убьем!» Ведущий Евгений Попов сказал депутату, что «не надо никого убивать», на что Журавлев ответил: «Я туда поеду, и если я его увижу…». За 26 секунд, что длился диалог Журавлева и Попова, депутат ЛДПР четыре раза сказал, что ему «наплевать».

Журавлев: Я хочу этому нацику — а мне наплевать — сказать, что мы все придем и всех вас убьем! Попов: Алексей Александрович. Журавлев: Да. Попов: Это журналист. Журавлев: А мне наплевать. Попов: Пропагандист. Журавлев: А мне наплевать. Попов: (неразборчиво) Так не надо. Журавлев: А мне наплевать. Попов: Не надо никого убивать. Журавлев: Я туда поеду, и если я его увижу… Попов: Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям, прямо сейчас в нашей программы. Журавлев: Так. И что?

В думской фракции ЛДПР заявили, что «эмоциональное заявление» депутата Журавлева — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства партии. Во фракции отметили, что «угрозы убийством, тем более представителей прессы — точно не наш метод». В ЛДПР пообещали, что в сентябре на собрании фракции обсудят заявления Журавлева, который «в полноценную фракционную деятельность так и не влился».

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов заявил изданию «Подъем», что Журавлев «перешел красную черту», и после эфира он попросил депутата больше никогда не угрожать смертью в этой программе. Попов допустил, что Журавлев желал смерти не немецким пропагандистам, а иностранным наемникам.

Сам Журавлев заявил, что не считает свои слова некорректными. «Там журналист [Бьёрн Штритцель] рассказывает с восторгом, как они поставляют нацистские гаубицы. Да, это пропаганда. Помните, чем кончил Геббельс? Вот этим они и должны закончить. Говорите, суки, правду. Мы придем, и всех вас убьем. Это не угроза, это реалии жизни», — сказал Журавлев изданию «Подъем».