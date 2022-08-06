СК: в Калмыкии двое заключенных напали на сотрудников колонии. Один человек погиб, семеро ранены

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Калмыкии в исправительной колонии № 2 двое заключенных напали на сотрудников колонии, убив одного человека и ранив семерых, сообщает региональное управление СК.

Согласно заявлению следствия, вечером 5 августа преступники напали с «заточенной пластиной» и «арматурой с топорищем» кустарного изготовления на двоих сотрудников колонии, один из которых умер на месте, а другой находится в тяжелом состоянии.

После этого осужденные, как утверждается, проникли в общежитие и там применили насилие в отношение еще шестерых сотрудников, «оказывая сопротивление при задержании». Как следует из пресс-релиза, нападавших удалось взять под стражу.

СК возбудил дела об убийстве, покушении на убийство и о дезорганизации работы колонии.

Нападавшие, 2000 и 1994 года рождения, содержались «на территории отряда строгих условий отбывания наказания». Один из них был осужден на 3,5 года, другой — на 15 лет.

О возможных мотивах преступления в пресс-релизе СК не говорится. Другие источники о происшествии в ИК-2 Калмыкии пока не сообщают.