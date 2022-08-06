Алексу Джонсу назначили многомиллионный штраф за утверждения, что массового убийства в школе «Сэнди-Хук» не было. Деньги получат родители одного из погибших детей

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В Техасе присяжные обязали популяризатора теорий заговора Алекса Джонса выплатить почти 50 миллионов долларов родителям Джесси Льюиса, который погиб при стрельбе в школе «Сэнди-Хук» в 2012 году в возрасте шести лет.

Штраф назначен Джонсу за распространение утверждений, что массовое убийство в «Сэнди-Хук» было постановкой с целью ввести ограничения на ношение оружия.

По словам родителей погибшего ребенка Нила Хеслина и Скарлетт Льюис, последователи Джонса, считавшие их лжецами, годами преследовали их и угрожали им.

Во время процесса Джонс извинился перед родителями и заявил, что убийство в «Сэнди-Хук» было «на 100% настоящим».

Как пишет The Washington Post, в реальности родители могут получить от Джонса значительно меньше денег, поскольку законы Техаса ограничивают максимально возможный размер штрафа. Американские СМИ пока не пишут, насколько именно снизятся выплаты.