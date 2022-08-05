В Таиланде из-за пожара в ночном клубе погибли 13 человек

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По меньшей мере 13 человек погибли и еще 40 пострадали из-за пожара, произошедшего в ночном клубе Mountain B pub в районе в тайской провинции Чонбури, сообщает The Bangkok Post.

Из-за возгорания погибли девять мужчин и четыре женщины. Среди пострадавших 14 человек получили тяжелые травмы, уточняет Reuters.

Пожар начался около часа ночи 5 августа (21:00 мск 4 августа). Очевидцы сообщили, что слышали два взрыва возле пульта диджея и видели искры, от которых загорелась звукоизоляционная пена, после чего огонь быстро распространился по помещению.