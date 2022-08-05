ЦБ запустит в Чечне и Дагестане пилотный проект по исламскому банкингу (он запрещает брать проценты по кредитам)

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Банк России в 2023 году планирует запустить в Чечне и Дагестане пилотный проект по исламскому банкингу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

4 августа Центробанк опубликовал для публичного обсуждения доклад «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», в котором в том числе заявил об усилении роли партнерского финансирования «как еще одного источника ресурсов для экономического развития».

В пресс-службе Центробанка «Интерфаксу» уточнили, что речь идет об исламском банкинге. Эксперимент по его развитию проведут сначала только в Чечне и Дагестане. Если опыт будет успешным, его распространят на другие регионы России.

Для проведения эксперимента нужно определить перечень финансовых услуг и операций, «требующих отражения в проектируемом регулировании», состав участников эксперимента и подходы к регулированию, заявили в ЦБ.

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Ислам запрещает заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты, а привлекая деньги физических лиц, не выплачивают доходы по вкладам (кроме процента инфляции). Также запрещены сделки с опционами и фьючерсами, финансирование определенных сфер, например, игорного бизнеса. Исламский банкинг предусматривает получение прибыли за счет дохода от инвестиций.

В России много лет обсуждают возможность внедрения исламского банкинга. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в 2014 году говорила, что ЦБ изучает вопрос регулирования этой сферы.

В середине июля «Коммерсантъ» анонсировал, что в Госдуму внесут законопроекты об исламском банкинге. Заниматься этим, по данным издания, будут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что проекты рассмотрят в осеннюю сессию.