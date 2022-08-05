Израиль подвергся ракетному обстрелу после ударов по сектору Газа

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Сирены воздушной тревоги сработали в центральных и южных районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных ударах, сообщает The Times of Israel.

Как отмечается в телеграм-канале израильских вооруженных сил, в частности, сирены сработали в городах Явне и Лахиш. В свою очередь власти Тель-Авива распорядились открыть бомбоубежища.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается. По данным The Times of Israel, все выпущенные ракеты либо упали на открытой местности, либо были перехвачены системой «Железный купол». В соцсетях публикуют видео работы системы.

Представители группировки «Палестинский исламский джихад» взяли на себя ответственность за обстрелы, объявив, что выпустили по Израилю более 100 ракет.

В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила, что атакует цеха по производству оружия, склады и огневые позиции группировки по всему сектору Газа. Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию 25 тысяч резервистов в помощь вооруженным силам.

5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Рассвет», в ходе которой нанесла несколько ударов по объектам в секторе Газа. В результате одного из них погиб командир «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари. Минздрав сектора Газа также сообщил о 10 погибших и 55 раненых. Премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал целью операции «устранения угрозы» гражданам страны, которые живут рядом с сектором Газа.

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