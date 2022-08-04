В Пензе учительница английского языка получила пять лет условно за антивоенную речь. На нее донесли ученики
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Ленинский районный суд Пензы приговорил к пяти годам лишения свободы условно учительницу английского языка Ирину Ген, выступившую с антивоенной речью на одном из уроков, пишет «Медиазона».
Ген признана виновной в распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
По версии суда, учительница, «испытывая стойкую неприязнь к президенту и верховному главнокомандующему», распространила «заведомо ложную информацию» об армии, рассказав ученикам, что российские военные обстреляли роддом в Мариуполе и хотели свергнуть правительство Украины.
Ген также запрещено в течение трех лет заниматься преподавательской деятельностью.
Учительница выступила с антивоенной речью перед восьмиклассниками 18 марта, объясняя им, почему они не смогут поехать на соревнования в Чехию.
Уголовное дело на Ген было заведено после того, как один из учеников передал сделанную на диктофон запись ее выступления в правоохранительные органы.