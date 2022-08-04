Сенат США одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Сенат США поддержал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

За ратификацию присоединения выступили 95 из 100 сенаторов при необходимом минимуме в 67 голосов, против проголосовал один.

Официально процедура ратификации со стороны США будет завершена после того, как соответствующие документы подпишет президент Джо Байден. Он уже поприветствовал итоги голосования в сенате, назвав их «историческими».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО вскоре после вторжения России в Украину.

Финляндия и Швеция смогут стать членами НАТО после того, как это одобрят все члены альянса. Соответствующие документы уже ратифицировали 22 из 30 стран.

Первоначально вступление Финляндии и Швеции обещала заблокировать Турция, обвиняя эти страны в поддержке курдских сепаратистов, однако в итоге стороны пришли к , и Анкара сняла свои претензии.

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