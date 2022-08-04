Продолжение «Джокера» выйдет в 2024 году. Это будет мюзикл, а роль Харли Квинн исполнит Леди Гага

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Студия Warner Bros. объявила, что выпустит фильм «Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux») 4 октября 2024 года — через пять лет после премьеры фильма «Джокер».

Как сообщает Variety, продолжение «Джокера» станет мюзиклом, а главную роль исполнит актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме. Кроме того, в картине появится певица и актриса Леди Гага.

По данным Variety, Леди Гага сыграет роль Харли Квинн, которая во время работы психиатром познакомилась с Джокером, влюбилась в него и стала его помощницей и соучастницей преступлений.

«Джокер-2» снимет режиссер первой части Тодд Филлипс. Как и в первом фильме, Филлипс напишет сценарий вместе со Скоттом Сильвером.

Фильм «Джокер» вышел в 2019 году и собрал в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер».

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