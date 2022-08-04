Пожар на складе Ozon в Подмосковье потушили. На это потребовалось более 17 часов

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Пожарные полностью потушили возгорание на складе Ozon в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар, начавшийся в 12:30 3 августа, был потушен в 5:45 4 августа. Огонь охватывал площадь в 55 тысяч квадратных метров; на площади 22 тысячи квадратных метров в здании обрушилась крыша.

В МЧС пояснили, что тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и жаркой погодой.

В результате происшествия пострадали 11 человек, двое из них были госпитализированы.

Как сообщалось ранее, в качестве основных версий пожара рассматривались поджог и неисправность электрооборудования.

Meduza