В России откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов и членов их семей (чем-то это напоминает советские «Березки»)

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В России появятся магазины беспошлинной торговли, делать покупки в которых смогут только дипломаты, сотрудники посольств, консульств, международных организаций и члены их семей. Соответствующее постановление правительства было издано 26 июля и вступит в силу 27 августа.

Для того, чтобы купить товары в таких магазинах, которые откроют в Москве и Петербурге, надо будет предъявить документы, подтверждающие статус. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро. В чеке или приравненном к нему бланке могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.

Владельцем магазинов будет российская компания, которую учредит Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса.

«Идея открытия спецмагазинов для дипломатов не новая, — сказал „Парламентской газете“ первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Еще в советские времена мои знакомые работали за границей, и там были магазины для дипломатов, в которых были определенные скидки. Эти торговые точки дают возможность дипломатам свободно покупать товары, которые они не могут завезти или купить в стране пребывания».

Подобные магазины, сказал Джабаров, являются дополнительным источником получения валюты.

В СССР работала сеть фирменных магазинов «Березка» с продуктами, одеждой, косметикой и бытовой техникой иностранного производства, товары в которой продавали за валюту дипломатам и членам их семей, а за «чеки» — специальные сертификаты — советским гражданам, работавшим за рубежом.