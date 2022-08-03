Сотрудников издания «Орлец», заблокированного за публикации о войне, задержали по делу о вымогательстве

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Полиция задержала администратора орловского интернет-издания «Орлец» Артема Прохорова и автора видеоблога «Резюме» Владимира Панфилова, который сотрудничал с изданием. Об этом сообщается на сайте «Орлеца».

По данным «Орловских новостей», на Прохорова и Панфилова на основании материалов ФСБ завели дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Их задержали при получении денег от местного бизнесмена Владимира Тильмана за «нераспространение в СМИ компрометирующих его материалов». Ранее, отмечает издание, предприниматель выступал потерпевшим в другом деле о вымогательстве.

Сумма, которую журналисты, по версии следствия, вымогали, неизвестна. В квартирах сотрудников «Орлеца» прошли обыски.

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«Орлец» был создан в 2010 году как краеведческий портал об Орловской области. Вскоре на сайте появилась новостная лента. Как отмечают «Орловские новости», в публикациях «Орлеца» часто критиковали региональные власти. В конце марта сайт «Орлеца» и группу издания во «ВКонтакте» заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры за публикацию «недостоверной информации о проведении специальной операции на территории Украины вооруженными силами РФ».

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