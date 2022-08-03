«Медиазона»: власти Московской области решили закрыть все муниципальные газеты, без работы останутся сотни их сотрудников

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В Московской области планируют закрыть редакции всех муниципальных газет и сократить их сотрудников, пишет . Выпуском всех муниципальных газет займется издательский дом «Подмосковье».

О таких планах рассказала замминистра информационных и социальных коммуникаций области Кристина Дюкова на совещании, состоявшемся 8 июля. Стенограмму совещания передал изданию один из журналистов. Реорганизацию власти Московской области объяснили необходимостью оптимизировать расходы. Дюкова, в частности, сообщила, что на 57 муниципальных газет из бюджета тратится один миллиард рублей.

Директор издательского дома «Подмосковье» Сергей Герасименко на еще одной встрече с журналистами, которая прошла 15 июля, заявил, что пока не решено, будет ли создан «единый зонтичный бренд», под которым после реформы его компания будет выпускать муниципальные газеты, или они будут выходить под прежними названиями. По словам Герасименко, сейчас девять муниципальных газет уже выпускает ИД «Подмосковье».

Журналисты подготовили коллективное обращения, в котором говорится: «Всего, по самым скромным прикидкам, работы лишатся порядка 800 человек. Больше половины из них — журналисты. Городские СМИ будут уничтожены и перемолоты в утиль».

Издания превратятся в «одинаковые, под копирку, „боевые листки“» с областной повесткой, а местные новости почти исчезнут, считают авторы обращения. Речь идет об «уничтожении» изданий, которые «знают, любят и уважают читатели», подчеркивают они. При этом, считают журналисты, средства, которые ранее выделяли на газеты, будет не сэкономлены, а «просто аккумулированы в определенных руках определенных людей».