Forbes выставлен на продажу после сорвавшейся попытки выйти на биржу

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Журнал Forbes планируют продать новому владельцу. Как пишет The New York Times, издатель Forbes привлек Citigroup, чтобы найти нового владельца актива.

Предложения о покупке были направлены крупнейшим медиахолдингам, сообщили NYT три осведомленных источника, в том числе Yahoo.

По данным издания, владельцы Forbes намерены выручить за него не менее 630 миллионов долларов — в такую сумму компания была оценена в мае 2022 года, когда готовилась выйти на биржу. Сумеет ли Forbes найти покупателя, готового заплатить такую сумму, пока непонятно, отмечает NYT.

Forbes объявил о планах выхода на биржу осенью 2021 года. Предполагалось, что компания станет публичной в августе. Однако от этих планов пришлось отказаться из-за, как пишет NYT, слабого интереса инвесторов.

Журнал Forbes известный, в первую очередь, своими рейтингами самых богатых, издается с 1917 года. Издание до 2014 года принадлежало семье Форбсов, затем большая доля акций была продана компании Integrated Whale Media Investments.

У Forbes помимо издания для рынка США есть 45 лицензированных версий, в том числе в России.