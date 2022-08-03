«Быстрый способ перенестись в вожделенное прошлое». В храме Христа Спасителя проведут концерт «Хит-парад СССР»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Москве в храме Христа Спасителя пройдет концерт «Хит-парад СССР». Мероприятие анонсировали сервисы по продаже билетов, в том числе Ticketland, Redkassa, «Афиша» и «Яндекс.Афиша».

Концерт пройдет 16 сентября в зале церковных соборов храма. На сайтах продажи билетов отмечается, что организатором мероприятия выступает ООО «Центр развития культуры». Советские песни Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона исполнят участники проектов «ТенорА XXI века» и «Vegas», куда входят солисты московских оперных театров. На двухчасовой концерт будут пускать зрителей от 6 лет.

В описании мероприятия говорится:

«А помните, какое раньше мороженое было вкусное?»

«А какое кино умели снимать…»

«Да и люди тогда были как-то добрее, отзывчивей…»

У человека, рожденного в СССР, есть немало поводов предаваться ностальгии по давно минувшей эпохе, однако многие атрибуты советской жизни и культуры, как ни крути, уже навсегда остались в прошлом. И все же, вопреки всему, некоторые из них эта печальная участь не постигла, — например, наши с вами любимые песни…

Пожалуй, нету более легкого и быстрого способа перенестись обратно в вожделенное прошлое, чем в очередной раз соприкоснуться с его музыкой, — светлой, проникновенной и невероятно цепляющей.

При этом билеты на «Хит-парад СССР» купить нельзя. На сайтах агрегаторов либо нет такой возможности, либо сообщается о том, что все билеты распроданы, либо, как и на официальном портале концертной площадки, предлагается оставить заявку на покупку.

Судя по сайту зала церковных соборов, концерт проходит как минимум второй раз. Мероприятие с таким же названием состоялось на площадке 10 июня.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Храм Христа Спасителя построили в ХIХ веке после победы в Отечественной войне 1812 года. В 1931 году, при советской власти, здание храма было разрушено. На его месте планировали построить Дворец Советов, но в итоге, как сообщается на сайте храма, «в 1958 году, в хрущевскую безбожную „оттепель“ появился бассейн „Москва“». В 1990-е здание церкви воссоздали.

Зал церковных соборов был открыт в 2000 году. Как сообщается на сайте площадки, там проводятся заседания Поместных и Архиерейских соборов, богослужения, а также музыкальные фестивали, концерты симфонической музыки, выступления народных ансамблей и конференции.