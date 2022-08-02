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В ночь на 2 августа на странице замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» появилась запись, автор которой рассуждает о восстановлении границ России и высказывается о странах — соседях РФ.

Внимание на запись, которую удалили в течение 10 минут, обратила Ксения Собчак, опубликовавшая скриншоты сообщения. Действительно ли Медведев написал пост или же речь идет о взломе его страницы, неизвестно. Замглавы Совбеза РФ пока это не комментировал.

В посте говорится, что «после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов… Русь снова станет единой». «Мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются», — пишет автор записи.

В публикации сказано, что до 1801 года такой страны, как Грузия, не существовало, и она появилась только в границах Российской империи. «Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшиеся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией», — говорится в записи.

В посте также есть несколько слов о Казахстане: это «искусственное государство» и «бывшие русские территории», а власти страны переселяют различные этнические группы, что «можно классифицировать как геноцид русских». «Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», — сказано в конце сообщения.

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В июне на сайте газеты «Известия» появилась статья за подписью первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, которая пропала с сайта издания спустя некоторое время после публикации. Автор, в частности, написал, что «вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами», и на это уйдут триллионы рублей. «Известия» заявили, что сайт издания взломали.

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