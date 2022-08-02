Минюст РФ выпустил рекомендации для следователей, как отличать «фейки» об армии от ее«дискредитации»

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Министерство юстиции РФ подготовило две методички для следователей, судей и судебных экспертов о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям о «фейках» и «дискредитации» армии. С копиями документов ознакомился «Коммерсант».

В методичках Минюст объясняет, что «фейком» об армии является какое-либо ложное утверждение о фактах, а «дискредитацией» — «негативное мнение» о ее действиях.

Как подчеркивается в методичке, если «информация подается в виде утверждения о фактах и событиях», то это «позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность». В Минюсте напоминают, что в России уже сложилась правоприменительная практика по статье о «фейках» о распространении ковида.

В методичке также разъясняется, что под «дискредитацией» следует понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета».

Законы о «фейках» и «дискредитации» армии были приняты вскоре после начала войны в Украине. За распространение «фейков» можно получить до 15 лет лишения свободы (статья 207.3 УК РФ). Действия, направленные на «дискредитацию» армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную «дискредитацию» предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы (статья 280.3 УК РФ).

За время действия статей в России возбудили уже несколько десятков дел о «фейках» об армии и составили более трех тысяч административных протоколов о «дискредитации». В июне суд в Москве приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по статье о «фейках».

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