Бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян потребовал от ЕС отменить санкции против него. Он заявил, что не поддерживает войну

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Бывший управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян 7 июня подал иск в суд Евросоюза, в котором потребовал отменить санкции, введенные против него после вторжения России в Украину. Внимание на иск обратил телеканал RTVI.

Худавердян заявил в иске, что основания для санкций недостаточны, а у властей ЕС нет достоверных доказательства в их поддержку. Бывший топ-менеджер «Яндекса» заявил, что «не поддерживает действия правительства РФ в отношении вторжения в Украину».

«Заявитель также утверждает, что компания „Яндекс“ не является „ключевым элементом в сокрытии от россиян информации о войне в Украине“ или „существенным источником дохода для правительства Российской Федерации“», — сказано в сообщении суда ЕС.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Тиграна Худавердяна из-за работы сервиса «Яндекс.Новости» и освещения войны в Украине. В решении ЕС говорилось, что в начале марта бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей о войне в Украине. Также в ЕС указывали, что 24 февраля Худавердян «присутствовал на встрече олигархов в Кремле с Владимиром Путиным, где обсуждался план действий на фоне западных санкций».

Худавердян работал управляющим директором группы «Яндекс», эту должность в 2019 году создали специально для него. За несколько часов до введения санкций он также занял должность директора «Яндекса» в России. После того, как ЕС объявил о санкциях, Худавердян покинул совет директоров «Яндекса» и пост заместителя гендиректора материнской компании холдинга Yandex N.V.

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