Умерла художественный руководитель ансамбля «Березка» Мира Кольцова

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Художественный руководитель и главный балетмейстер хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова умерла 1 августа 2022 года в возрасте 83 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ансамбля.

Мира Кольцова Михаил Фомичев / ТАСС

Собеседник агентства уточнил, что Кольцова скончалась после продолжительной болезни. Церемония прощания состоится 3 августа в Светлановском зале Дома музыки, а похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

Мира Кольцова родилась 21 декабря 1938 года. Выступать в составе ансамбля она начала в 1957 году. Первые двадцать лет была ведущей солисткой — исполняла все сольные балетные партии. В 1979 году Кольцова стала художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля, который за рубежом был одним из самых известных советских коллективов.

В разные годы была главным балетмейстером декад русского искусства в Киеве, Варшаве, Софии, Белграде, Берлине. В 1996 году была главным балетмейстером фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

В 2018 году на телеканале «Россия 1» был показан художественный сериал «Березка», основанный на реальной истории создания ансамбля.