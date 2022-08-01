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Вадим Бакатин — последний председатель Комитета госбезопасности СССР — умер в возрасте 84 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Причины смерти и другие детали пока не уточняются.

Николай Малышев / ТАСС

Вадим Бакатин в 1985-1988 году был первым секретарем Кировского и Кемеровского обкома КПСС. Затем до 1990 года занимал пост главы МВД СССР. При нем, в частности, была отменена система платных осведомителей органов милиции, Бакатин также выступал против использования сотрудников МВД для подавления протестов, в том числе в балтийских республиках. В декабре 1990 года он был отправлен в отставку и на посту главы МВД его сменил Борис Пуго, ставший позднее участником ГКЧП.

В июне 1991 года Бакатин баллотировался на пост президента РСФСР и занял последнее место. Во время путча в августе 1991 года он выступал против ГКЧП и, в частности, был членом делегации, которая ездила к президенту СССР Михаилу Горбачеву в Форос.

После провала путча Бакатин был назначен на пост главы КГБ СССР, предполагалось, что он займется реформированием этой структуры. На этом посту Бакатин, в частности, по поручению руководства страны передал в знак доброй воли американской стороне чертежи подслушивающих устройств в посольстве США в Москве.

В октябре 1991 года КГБ прекратил существование, а Бакатин возглавил одну из возникших на его месте структур — Межреспубликанскую службу безопасности. В декабре 1991 года Межреспубликанская служба безопасности была упразднена. Официально указ об отставке Бакатина с поста ее главы был опубликован лишь в январе 1992 года, его подписал уже президент РФ Борис Ельцин.

После отставки Бакатин более не занимал посты в госструктурах, работал в Международном фонде экономических и социальных реформ и коммерческих компаниях.