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Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» с 1 августа запустила показ так называемого кинопродукта — российского фильма вместе с «зарубежными видеоматериалами», пишут «Ведомости».

В первый кинопродукт, рассказал генеральный директор киносети Алексей Васясин, вошли российский мультфильм «Кощей. Начало» и голливудские «Миньоны: Грювитация».

Стоимость кинопродукта будет зависеть от города и времени проведения сеанса — минимальная цена на утренний сеанс в регионах составит от 168 рублей, максимальная — на вечерний сеанс в Москве — 670 рублей. Доходами от показа кинопродукта сеть кинотеатров собирается делиться только с российскими прокатчиками и продюсерами.

Мировая премьера анимационного фильма «Миньоны: Грювитация» состоялась в июне. В России фильм официально в прокат не выходил, как и другая продукция голливудских киностудий, объявивших о приостановке работы на российском рынке после начала войны. Российского прокатного удостоверения у новых «Миньонов» также нет, пишут «Ведомости». От ответа, где именно киносеть возьмет копию фильма «Миньоны: Грювитация», Васясин воздержался.

В дальнейшем киносеть планирует расширить предложение, в него, в частности, может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», заявил гендиректор «Синема парк» и «Формула кино».

«Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая сеть кинотеатров в России. По состоянию на май 2022 года в нее входили 76 кинотеатров на 585 кинозалов.

В марте — июне 2022 года сборы в российских кинотеатрах сократились почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика».

Российские киносети и продюсеры обращались в правительство с просьбой о финансовой помощи в 6,5 миллиарда рублей на поддержку кинопроката, но эти средства им так и не были выделены, отмечают «Ведомости».

Российские кинотеатры ранее показывали голливудские фильмы, вышедшие после того, как крупнейшие киностудии объявили о приостановке работы в России. В некоторые случаях у кинотеатров были законные основания проводить показы, в других — подобные киносеансы можно было расценить как «пиратские».

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