Производитель чая Brooke Bond и Lipton уйдет из России

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Компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила об уходе с российского рынка.

Как говорится в сообщении компании, производство чая под принадлежащими ей марками прекратится до конца 2022 года. Из магазинов бренды исчезнут чуть позже — после того как будут распроданы последние партии.

В Ekaterra отметили, что выполнят обязательства перед сотрудниками в рамках действующего российского законодательства.

Сейчас в России продаются только пакетированные чаи Lipton и Brook Bond. От продажи листового чая этих марок компания Unilever, владевшая Ekaterra, отказалась в апреле 2022 года.

Согласно маркетинговым исследованиям, Lipton — самая известная марка чая в России: в 2019 году о знакомстве с этим брендом заявляли 79% жителей страны, пьющих чай.