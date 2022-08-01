ФСИН потребовала продлить условный срок Юлии Галяминой
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ФСИН попросила продлить условный срок бывшей муниципальному депутату Юлии Галяминой. На соответствующие изменения в карточке дела на сайте Коптевского районного суда Москвы обратила внимание «Медиазона».
Суд зарегистрировал дело 28 июля. Дата рассмотрения пока не назначена.
Почему именно ФСИН просит продлить срок, пока неясно.
Юлия Галямина в декабре 2020 года получила два года лишения свободы условно и два года испытательного срока по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил митингов (212.1 УК РФ).