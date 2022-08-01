ФСИН потребовала продлить условный срок Юлии Галяминой

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ФСИН попросила продлить условный срок бывшей муниципальному депутату Юлии Галяминой. На соответствующие изменения в карточке дела на сайте Коптевского районного суда Москвы обратила внимание .

Суд зарегистрировал дело 28 июля. Дата рассмотрения пока не назначена.

Почему именно ФСИН просит продлить срок, пока неясно.

Юлия Галямина в декабре 2020 года получила два года лишения свободы условно и два года испытательного срока по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил митингов (212.1 УК РФ).

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