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«Блокировки только вредят развитию». В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и Twitter

Источник: Фергана

Власти Узбекистана разблокировали доступ к соцсетям «ВКонтакте», Twitter и WeChat.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана объяснили такое решение тем, что «блокировки только вредят развитию». Там отметили, что сейчас продолжают переговоры с TikTok по поводу разблокировки этой платформы.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов приветствовал решение регулятора и подчеркнул, что «попытки изолировать информационное пространство и препятствовать плюрализму мнений не служат прогрессу общества, а наоборот, сдерживают его».

Крупнейшие социальные сети были заблокированы в Узбекистане летом 2021 года. Власти страны оправдывали это решение тем, что соцсети нарушают требования законодательства о защите персональных данных — в частности, хранят их на серверах за границей.