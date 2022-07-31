В Италии расследуют убийство выходца из Нигерии. Преступник несколько минут бил и душил его на глазах у прохожих

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В итальянском городе итальянец избил до смерти выходца из Нигерии, торговавшего на улице, на одной из центральных улиц в присутствии прохожих. Это произошло днем 29 июля.

По предварительным данным, 32-летний Филиппо Ферлаццо напал на 39-летнего Алику Огорчукву после того, как тот — якобы настойчиво — попросил у него и у его 45-летней спутницы Элены Д. деньги в обмен на пачку носовых платков или в качестве подаяния. В какой-то момент, по утверждению Ферлаццо, нигериец взял женщину за руку.

По свидетельствам очевидцев, когда Элена Д. зашла в магазин, Ферлаццо догнал Огорчукву и стал бить его его же костылем (Огорчукву использовал его после того, как годом ранее попал в ДТП). Затем он повалил его на землю и в течение трех-четырех минут бил и душил его, не давая подняться.

Судя по видео, запечатлевшему часть происшествия, прохожие не попытались помешать Ферлаццо; на видео слышно, что кто-то ему кричит: «Ты так его убьешь». Согласно реконструкции издания Il Post, очевидцы в то же время вызвали полицию и скорую помощь.

Ферлаццо был задержан вскоре после случившегося. Он заявил своему назначенному адвокату, что у него есть психиатрическое заболевание; сообщается, что у него ранее случались эпизоды агрессивного поведения. По словам адвоката, задержанный попросил прощения у семьи погибшего.

После убийства Алики Огорчукву местные выходцы из Нигерии устроили в городе акцию протеста; как пишет Huffington Post, ее участники в том числе обвиняли местных жителей в том, что те не вмешались в происходящее. Многие итальянские политики, комментируя гибель нигерийца, также упомянули предполагаемое «безразличие» очевидцев.